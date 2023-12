Castel Goffredo – Al via la pulizia delle sponde arginali

Castel Goffredo Il Comune è responsabile nell’ambito della rete idrica minore della manutenzione ordinaria e straordinaria, consistente nella pulizia mediante sfalcio di erba spontanea ed arbusti nel letto del fosso, al fine di garantire il corretto deflusso delle acque, oltre che evitare problemi di tipo igienico sanitario dovuti al ristagno dell’acqua. Per questo l’ente guidato dal sindaco Alfredo Posenato ha provveduto in questi giorni ad impegnare la somma di 3mila e 600 euro necessaria per l’affidamento alla ditta specializzata “Lavori agricoli conto terzi Spagnoli Claudio” di Castel Goffredo, dei lavori di pulizia della riva e del letto di alcuni fossi presenti sul territorio comunale. L’intervento si è reso necessario a seguito della verifica da parte dell’ufficio tecnico comunale di alcune situazioni particolari che necessitano d’intervento e che presentano arbusti ingombranti con erba rigogliosa spontanea nel letto e sulle sponde dei fossi presenti nelle seguenti vie: via Concordia, via Pertini-Parco Bottazzaro, via cardinale Antonio Poma, via Madrid, contrada Selvole, via San Vito e via Dei Caduti-Parco La Palanca. (pz)