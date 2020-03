Sabbioneta – Via Campi: il Comune vende la strada ad un privato

SABBIONETA Il Comune ha deciso di alienare un piccolo tratto di strada all’interno del centro storico. Si tratta di un caso pressoché unico per la Piccola Atene, poiché il piccolo tratto di strada, che taglia perpendicolarmente via Bernardino Campi, appartiene al nucleo antico principale della città. L’area non ha alcuna capacità edificatoria e confina a nord est con il muro dello Spalto. Nelle intenzioni originarie del principe Vespasiano Gonzaga, è probabile che si trattasse di un primo tratto di strada per chiudere una delle insule del reticolo urbano, che poi però non è stata portata a compimento. Oggi è nelle adiacenze di una proprietà privata, che ha chiesto di acquisirla come reliquato stradale.