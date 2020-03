Pegognaga – Consorzio di Bonifica e Comune ricordano Domenico Cavicchioli

PEGOGNAGA Anche il Consorzio di Bonifica Terre dei Gonzaga in Destra Po ha voluto ricordare Domenico Cavicchioli, scomparso a 93 anni, e per lungo tempo vicepresidente quando ancora la denominazione era Agro Mantovano-Reggiano: «Abbiamo condiviso il mandato 2000-2005 – ricorda la Presidente Ada Giorgi – aveva ricoperto la funzione di Vicepresidente già dal mandato precedente, con ruolo di reggente durante la malattia dell’allora Presidente Silvano Fusari, assicurando la governabilità dell’ente anche in una situazione di difficoltà. Un uomo di grande dedizione e competenza, oltre che di straordinario equlibrio e grande capacità di tenere i rapporti con la base». Ieri le esequie, ridottissime a causa dell’emergenza Covid-19, ma in onore di Cavicchioli il carro funebre è passato davanti al municipio, luogo di quella politica locale che tanto amava, ricevendo l’omaggio del sindaco Matteo Zilocchi