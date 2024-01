San Benedetto: giardino dei semplici terminato e infermeria monastica a buon punto

SAN BENDETTO – La risistemazione del centro storico e il completamento di tutti i lavori in essere sul complesso abbaziale a San Benedetto avranno una poderosa sterzata tra la primavera e l’estate: se si sono di fatto conclusi i lavori per il giardino dei semplici entro la stagione più calda dovrebbe essere ultimata anche la riqualificazione dell’infermeria monastica e dovrebbe partire invece la risistemazione del cosiddetto “Voltone”, ovvero il caratteristico punto di collegamento tra piazza Teofilo Folengo e piazza Matteotti. Opera, quest’ultima, da 700mila euro.

L’aggiornamento sui lavori è stato confermato dallo stesso sindaco polironiano Roberto Lasagna: per il giardino dei semplici, realizzato all’interno del “Chiostro dei Secolari”, si tratta di un’opera che completa la piena riqualificazione di un’ala del complesso abbaziale dove si trovano, al piano terra, la sala consigliare e l’ufficio postale, mentre il primo piano – che un tempo ospitava l’istituto agrario – è stato oggetto di un corposo restauro recentemente inaugurato, e che ha reso fruibili al pubblico gli spazi dei magazzini e la ricca collezione di burattini in dote al museo civico.

«A ciò si aggiungano – ha dichiarato il primo cittadino – i lavori di rigenerazione del chiostro di San Benedetto (quello che si affaccia sulla piazzetta Matilde di Canossa ndr) che sono attualmente in corso e quelli all’infermeria monastica, la cui conclusione chiuderà anche la ristrutturazione di tutto il complesso abbaziale dopo i danni del sisma». Quest’ultimo lavoro vedrà la fine in estate, quando partiranno i lavori – per 700mila euro, affidati a una ditta di Pegognaga – che ristruttureranno il voltone, i locali interni dello stesso e il terrazzo aggettante su piazza Folengo.