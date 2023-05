San Benedetto Po – Il gesto solidale della Diego Giardini: titolare e tre operai ad aiutare la Romagna alluvionata

San Benedetto Po In questi giorni tragici per la Romagna, devastata da una alluvione senza precedenti, si segnalano tantissimi gesti di generosità provenienti da ogni parte d’Italia e anche dalla nostra Provincia. A quelli che abbiamo già raccontato si aggiunge quello dell’azienda, che si occupa di manutenzione del verde, “Diego Giardini” di San Benedetto. A puro titolo di volontariato il titolare Diego Baratti, e i tre operaiMatteo Bussolotti, Angelo D’Angelo e Fabio Aldrovandi hanno portato automezzi e attrezzature in Romagna e, partendo da una base operativa installata a Cervia, si sono recati a Forlì, Faenza e Bagnacavallo.

«Abbiamo utilizzato robot cingolati, un miniescavatore, un caricatore forestale e tre automezzi – spiega Diego Baratti – Abbiamo trovato una situazione disastrosa, aiutando privati e aziende a liberarsi dal fango e a recuperare le poche cose utilizzabili». Baratti, non nuovo con la sua azienda a iniziative solidali di questo (come quando intervenne in aiuto della popolazione trentina colpita nel 2018 dalla tempesta Vaia”) ha dichiarato che questa esperienza «ci ha arricchiti, e non è una frase fatta. Abbiamo stretto delle amicizie e torneremo ancora a trovare queste persone. Ovviamente occorre fare ancora tanto per aiutare questo territorio. Il momento più toccante? Quando abbiamo liberato un puledro intrappolato in una stalla: è stato ribattezzato “Pantano” e vedere la gioia dei suoi proprietari ci ha commosso».