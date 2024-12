Furti nei negozi del centro di Mantova: denunciati un uomo e una ragazza

MANTOVA – Shopping natalizio con furto. Due persone sono state denunciate dalla Polizia per due furti messi a segno in due negozi in città sabato scorso. Il primo è avvenuto in un negozio di abbigliamento da dove un malvivente è fuggito dopo avere arraffato alcuni capi per un valore complessivo di 150 euro. A dare l’allarme sono state le commesse del negozio che si sono subito accorte di quanto stava accadendo e che si sono messe a inseguire il ladro. Poco dopo sono arrivati anche gli agenti di una Volante della questura che hanno proseguito nell’inseguimento riuscendo infine a bloccare il malvivente, che è stato denunciato per furto aggravato. La stessa denuncia è toccata a una ragazza che sempre sabato scorso ha rubato dei generi alimentari in un negozio del centro, dandosi poi a una precipitosa fuga. Gli agenti della Volante sono riusciti a rintracciarla dopo aver visionato le immagini di videosorveglianza del negozio e quindi diramato una nota di ricerca molto precisa alle pattuglie.