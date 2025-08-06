Cavriana: scuole medie, ufficializzato l’accorpamento con le elementari

CAVRIANA A seguito degli accordi raggiunti nella riunione del 31 luglio tra il provveditore agli Studi di Mantova Daniele Zani, il sindaco di Cavriana Matteo Guardini e la dirigente dell’Istituto Comprensivo di Guidizzolo Rina Delaini, si è tenuto lunedì il preannunciato sopralluogo alla scuola primaria in via Croce Bianca, poco lontana dal nuovo plesso scolastico, al fine di verificare la fattibilità del temporaneo spostamento delle classi medie nella stessa struttura che ospita ora le elementari. Dopo un’attenta analisi e valutazione degli spazi in termini di capienza condotta alla presenza del sindaco, dell’amministrazione comunale e della dirigente scolastica, la responsabile Edilizia Scolastica del Provveditorato di Mantova Federica Facchi ha accertato la possibilità di accogliere gli studenti della secondaria all’interno dell’edificio della scuola primaria. La soluzione prospettata, pur non scevra da problematiche – non da ultima l’ingresso sulla strada provinciale – vedrà la stretta collaborazione tra il Comune e l’Istituto Comprensivo ai fini di porre rimedio a eventuali criticità che potrebbero sorgere, come nell’accoglienza degli alunni nei cortili prima dell’inizio delle attività didattiche. Le istituzioni auspicano a loro volta la più ampia disponibilità da parte delle famiglie per poter gestire al meglio la situazione. I genitori hanno abbracciato con grande sollievo e soddisfazione l’esito positivo del sopralluogo. «Abbiamo raggiunto il primo obiettivo che ci eravamo prefissati e per il quale abbiamo lottato in queste settimane – osserva una loro rappresentante – L’obiettivo finale è quello di aprire la nuova scuola e iniziare lì le attività didattiche, ma sappiamo che ci vuole ancora qualche tempo. Per il momento, siamo contenti che il sindaco sia tornato sui suoi passi e si stia adoperando per mettere in sicurezza i nostri ragazzi, oltre che per trovare un’intesa con la ditta costruttrice del nuovo plesso, così da ottenerne l’agibilità quanto prima. Ora attendiamo i lavori per l’accorpamento delle medie nell’edificio delle elementari prima dell’inizio delle scuole a settembre».