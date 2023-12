Il calendario 2024 dedicato ai 40 anni del Parco del Mincio

MANTOVA È dedicato al quarantesimo anniversario di istituzione dell’area protetta il calendario 2024 del Parco regionale del Mincio, da domani in distribuzione gratuita nelle scuole, negli uffici pubblici e alla cittadinanza.

Istituito da Regione Lombardia nel 1984, il Parco del Mincio è uno dei primi parchi lombardi: con il recente ampliamento dei suoi confini, raggiunge oggi un’estensione di 16.439,67 ettari, che comprendono sei Riserve naturali e dodici Siti della Rete europea Natura 2000, distribuiti in diciotto Comuni.

“Quarant’anni di Parco del Mincio non si possono raccontare, ma si può comprendere il valore immenso del patrimonio che vi è custodito” spiega il Presidente Maurizio Pellizzer “dal 1984 ad oggi l’Ente ha svolto innumerevoli azioni per proteggere gli habitat e la biodiversità, riparare le ferite inferte dall’uomo alla Natura, promuovere la mobilità sostenibile e il turismo green, accogliere, informare ed educare”. I risultati che si raccolgono servono ad affrontare le nuove sfide della contemporaneità. “Il Parco” continua Pellizzer “ha ampliato i suoi confini, coordina oltre 70 soggetti per l’attuazione del Contratto di Fiume, svolge attività funzionali alla transizione ecologica. Grazie alla volontà delle istituzioni che si sono avvicendate e all’attivismo della società civile, essere cittadini del Parco oggi significa beneficiare di servizi preziosissimi per la vita e per il benessere”.

Attraverso i dodici mesi del nuovo anno e grazie a immagini fortemente evocative scattate in luoghi vari dell’area protetta, il calendario valorizza le principali linee d’azione attraverso le quali l’azione del Parco si è esplicata e continua ad operare: la difesa dell’ecosistema fluviale (gennaio) e la tutela degli habitat (febbraio), la ricostituzione delle reti ecologiche (marzo), l’avvio del Contratto di Fiume (aprile), la realizzazione di opere per la mobilità sostenibile (maggio), la conservazione della biodiversità (giugno), l’educazione e il turismo green (luglio), il contenimento delle specie esotiche (agosto), la valorizzazione dell’agricoltura sostenibile (settembre), la promozione del benessere (ottobre), la transizione ecologica (novembre) e la pace (dicembre).

Gli autori delle immagini contenute nel Calendario 2024 sono Renzo Nichele, Alessandro Gottardi, Cesare Salandini, Stefano Mariga, Clara Bertasi, collettivo Pixcube.

Oggi il calendario è stato illustrato alla presenza dei Sindaci della Comunità del Parco, del Presidente della Provincia Carlo Bottani, del Prefetto Gerlando Iorio, del Questore Giannina Roatta e delle Autorità civili e militari.

Il calendario sarà in distribuzione gratuita alla cittadinanza nella sede del Parco del Mincio negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì ore 8:30-12:30 e mercoledì 15:00-17:00), a partire da venerdì 22 dicembre e fino ad esaurimento scorte.