San Giorgio – Domenica alla Foresta Carpaneta torna la “Festa del Volontariato”

San Giorgio Bigarello Si terrà domenica 14 settembre dalle 8 alle 19 nell’accogliente e affascinante cornice della Foresta Carpaneta di San Giorgio Bigarello l’edizione 2025 della “Festa del Volontariato”. L’iniziativa è stata illustrata in tutti i suoi particolari ieri mattina in sala consiliare alla presenza dell’assessore Mauro Caffarra che era affiancato dagli esponenti delle varie realtà che animeranno i vari momenti della giornata. Nel corso della cerimonia è stato sottolineato a più riprese dai presenti che si tratterà di un evento dedicato alla valorizzazione delle numerose associazioni che operano sul territorio comunale e rappresentano un patrimonio prezioso per l’intera comunità. «Il nostro Comune – sottolinea l’assessore Mauro Caffarra – è ricco di associazioni che operano in numerosi ambiti: dall’assistenza alla persona allo sport, dalla cura dell’ambiente alla protezione civile ed inoltre che si adoperano per promuovere l’educazione delle persone nei confronti degli amici a quattro zampe. L’evento previsto nell’area verde della Foresta Carpaneta testimonia anche la vitalità delle associazioni che hanno unito le forze per promuovere le proprie attività alla ricerca di nuovi volontari e per offrire alle famiglie la possibilità di trascorrere una giornata di relax in un ambiente naturalistico speciale». La festa, quindi, rappresenta secondo quanto ribadito dai promotori un’importante occasione di incontro tra cittadini e mondo del volontariato, con l’obiettivo di far conoscere le opportunità legate all’impegno sociale. A questo bisogna anche aggiungere il fatto che si punterà nell’arco della giornata a creare gli stimoli tra le persone di tutte le età per divenire nuovi volontari disposti a contribuire attivamente alla vita della comunità.