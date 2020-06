San Martino, Piazza Matteotti più bella: interrati i fili dell’elettricità

SAN MARTINO – A San Martino dall’Argine il miglioramento della linea elettrica passa anche per l’aspetto estetico: nei giorni scorsi, infatti, Enel (gestore dell’illuminazione pubblica) ha effettuato degli interventi alla cabina dell’elettricità di di Piazza Matteotti. Opera durante la quale, come illustra il sindaco Alessio Renoldi, «abbiamo approfittato dei lavori sulla nuova cabina per togliere un po’ di quei brutti fili e pali di cemento che attraversavano strade ed edifici». Il collegamento è stato, infatti, interrato così da rendere esteticamente migliore la piazza.

L’intervento ha, dunque visto – come già era stato fatto precedentemente in Piazza Castello – la rimozione di due pali e di un agglomerato di fili nei pressi della chiesa, sita proprio nella piazza. Un intervento, questo effettuato completamente a carico di Enel. Discorso di verso dovrà, invece, essere fatto qualora il Comune decidesse di interrare anche tutti gli altri collegamenti alla linea elettrica: intervento che, nel caso, dovrà essere finanziato dalle casse comunali anche se, ad oggi, questa non sarebbe tra le priorità dell’amministrazione.

Nei prossimi mesi saranno riasfaltate le vie che sono state scavate.