Sbanda per un malore mentre va a messa con la moglie. Morto 85enne

SUZZARA Sarebbe stato colto da un malore mentre era al volante della sua auto, che è poi andata a sbattere contro alla rfecinzione di una scuola, e sarebbe stato proprio il malore più che l’incidente a causare la morte di Antonio Rendiniello, un 85enne di Suzzara. Il fatto è accaduto poco prima delle 8 di oggi, domenica 19 luglio. L’anziano era al volante della sua Suzuki lungo via Guido, accanto a lui c’era la moglie. I due stavano andando a messa quando l’anziano ha perso il controllo del mezzo finendo contro la cancellata di una scuola materna. I soccorritori sono giunti sul posto nell’arco di pochi minuti ma per l’85enne ormai non c’era pià nulla da fare. Ferita in modo non grave invece, la moglie.