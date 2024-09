Scomparsa da casa da venerdì, trovata morta a Viadana

VIADANA In data 20 settembre 2024 i Carabinieri della Stazione di Viadana (MN), ricevevano una denuncia di allontanamento volontario di una ragazza 42nne romena, tale CAMPAI Maria. La denuncia veniva sporta dalla sorella convivente, la quale riferiva che la scomparsa, nella serata precedente, si era recata a Viadana per un incontro.

Immediatamente veniva attivato il piano provinciale per le ricerche, coordinato dal comando Compagnia Carabinieri di Viadana. Le immediate ricerche ed investigazioni condotte permettevano di rinvenire, nella tarda mattinata odierna, il cadavere della persona scomparsa, in un giardino di una villetta nel centro della citata cittadina.

Sono in atto i rilievi e le investigazioni del caso, grazie anche all’intervento dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Mantova.