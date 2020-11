Bimbo di 7 anni investito mentre prende il bus per andare a scuola

VOLTA MANTOVANA – Si stava recando a prendere il bus per andare a scuola, accompagnato da alcuni famigliari, quando è stato investito da un’auto, paura per un bimbo di 7 anni. Momenti di paura ieri mattina a Volta Mantovana in via Roma podo dopo le 7.30 quando il bambino, uscito di casa con la mamma e la sorella per andare al pulmino, pare abbia attraversato improvvisamente da solo la strada proprio mentre sopraggiungeva una Peugeut 207 condotta da un 62enne di Castiglione delle Stiviere. L’auto non è riuscita ad evitare il bambino che è stato centrato, pare a una gamba. Subito è scattato l’allarme e sul posto sono sopraggiunte due ambulanze del 118. Il bambino è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Carlo Poma di Mantova in codice giallo, quindi in condizioni giudicate severe ma non gravissime. Ferito lievemente anche l’automobilista. Ora l’esatta dinamica dell’investimento è al vaglio degli agenti di Volta Mantovana della Polizia Intercomunale intervenuti per i rilievi.