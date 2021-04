Scooter contro auto: muore un 49enne di Gonzaga

GONZAGA Ancora una tragedia della strada questa mattina a Gonzaga dove si è verificato uno scontro fra un’auto e uno scooter. La vittima si chiamava Antonio Monda, 49 anni, originario della Campania e residente a Gonzaga. L’incidente è avvenuto poco prima delle 8 all’incrocio fra strada Ronchi e strada Pascoletto, sul confine tra Lombardia ed Emilia Romagna ancora in territorio mantovano. La vittima era in sella al proprio scooter e si è scontrata con una Renault Twingo condotta da una 50enne anche lei di Gonzaga. L’impatto è stato violentissimo e non ha dato scampo al 49enne che è stato sbalzato dalla sella del suo scooter. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione della dinamica dell’incidente si sarebbe trattato di uno socntro fronto-laterale per una mancata precedenza.