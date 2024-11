Gruppo Archeologico di Ostiglia, quasi mezzo secolo di storia e impegno scientifico

OSTIGLIA – Una storia lunga quasi mezzo secolo, e di altissimo valore scientifico, portata avanti con passione da un gruppo di volontari che si alimenta negli anni con passione e impegno: il Gruppo Archeologico Ostigliese ha festeggiato domenica i suoi 45 anni di attività alla presenza del sindaco Luciano Barberio e dell’assessore alla cultura Francesca Carrara che li hanno accolti nella sala consiliare di Palazzo Bonazzi. Una storia che è iniziata nel 1979 e che il gruppo archeologico ha raccolto in una pubblicazione in cui – hanno spiegato i soci del comitato direttivo – Roberto Carreri, Daniela Chiosi, Maurizio Corsini, Matteo Marangoni, Alessandro Menabò, Federico Pinzetta e Mauro Vincenzi – vengono illustrati i tanti risultati raggiunti dal Gruppo, protagonista in prima persona di campagne di scavo, che lo hanno portato anche fuori dalla nostra provincia, e che sono state parte essenziale per gettare luce sulla storia e la preistoria nel territorio ostigliese.