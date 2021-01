Scuola primaria di Commessaggio all’avanguardia: aperte le iscrizioni

COMMESSSAGGIO – «Finalmente gli alunni avranno tutti in dotazione Notebook touch, particolarmente indicati per la didattica digitale integrata, ricaricabili su carrelli ergonomici agevoli allo spostamento. Ogni aula sarà dotata di Monitor touch Promethean Cobalt di grandi dimensioni montate su carrelli motorizzati in sostituzione delle tradizionali Lim che permettono di realizzare velocemente gruppi di lavoro collocandoli nella posizione più corretta secondo la metodologia didattica applicata. ActivPanel Cobalt è un monitor ideato per fornire agli insegnanti tutte le funzionalità essenziali per creare ambienti formativi interattivi e coinvolgenti che superano il concetto statico di aula informatica». Questa la presentazione fatta dal sindaco di Commessaggio Alessandro Sarasini circa le novità introdotte alla scuola primaria. Migliorie – cui si aggiunge la fibra ottica – di cui potranno beneficiare tutti i futuri studenti per i quali si sono aperte le iscrizioni.

Il progetto scuola innovativa Aula 4.0, come spiega il sindaco, è stato realizzato grazie al contributo del Gal Terre del Po ed alla sinergia tra il team docente del plesso con a capo il preside Francesco Battini, Il Comune di Commessaggio e C2 Group Srl.

Una ricca offerta formativa articolata su cinque giornate con due rientri obbligatori e tre facoltativi cui si aggiunge il trasporto scolastico ed il servizio mensa. Per info 0376/98151.