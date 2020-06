Scuole, anche il Comune si mette al lavoro sugli spazi

GONZAGA – Come sarà il prossimo anno scolastico alla luce delle prescrizioni di sicurezza per contrastare il rischio di contagio da Covid-19? Una domanda cui molti comuni stanno cercando di dare risposta, soprattutto per mettere in soffitta la famosa (o famigerata) didattica a distanza. Ieri abbiamo dato conto dell’iniziativa di Moglia e San Benedetto, oggi registriamo che l’amministrazione comunale di Gonzaga si mantiene in contatto con la dirigente dell’Istituto Comprensivo, Sara Signorelli, con la quale è già stata condivisa la necessità di fissare un appuntamento non appena il ministero dell’istruzione renderà note, in via ufficiale, le linee guide per organizzare le lezioni in vista del prossimo anno scolastico. L’assessorato alla pubblica istruzione, guidato da Carla Ferrari, sta nel frattempo conducendo una ricognizione degli spazi che potranno essere utilizzati per assicurare la presenza in aula, in sicurezza, a tutti gli alunni e alunne delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado presenti sul territorio. Se per la scuola primaria, moderno esempio di edilizia scolastica inaugurato nel 2013, non si pongono problemi, sono già stati individuati ulteriori spazi, idonei allo svolgimento in sicurezza delle attività didattiche, che potrebbero essere riservati marginalmente alla scuola materna e alla secondaria di primo grado. Proseguono nel frattempo regolarmente le attività dei Centri estivi organizzati direttamente dal Comune, per gli alunni della scuola primaria, e dalla parrocchia S. Benedetto Abate in collaborazione con l’amministrazione, per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. Le giornate trascorrono tra giochi, laboratori, attività sportive “secondo il principio della ‘vicinanza sicura’ – spiega Carla Ferrari – nel pieno rispetto delle misure di sicurezza e dei bisogni dei più piccoli e dei più fragili”. C’è tempo fino al 30 giugno per iscriversi al terzo e ultimo turno delle attività per bambini e bambine dai 6 agli 11 anni: per informazioni www.comune.gonzaga.mn.it