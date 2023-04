Pallavolo serie B2 f – PolRiva, missione play out. Sgarbi: “Servono nove punti. Sulla carta è molto difficile”

Suzzara Sabato scorso al PalaMarmiroli la PolRiva ha perso 3-2 il derby con la Davis Stradella. Secondo infausto tie-break per le suzzaresi, che nel turno precedente avevano perso a Reggio Emilia con l’Arbor Interclays, dopo essersi trovate a condurre per 2-0. Il classifica la squadra di Francesco Sgarbi ha 22 punti, come Calanca San Giovanni in Persiceto. Alla conclusione della stagione regolare mancano quattro turni: per accedere ai play out deve avere un distacco sotto i tre punti dalla quintultima, al momento il Moma Anderlini Modena a quota 28. «Sabato scorso contro Stradella abbiamo gettato al vento una grossa opportunità – afferma coach Sgarbi – Sotto 2-0, abbiamo rimontato, ma alla fine è andata male. La speranza è l’ultima a morire, ma in questi ultimi turni della stagione regolare a prima vista sembra molto difficile raggiungere i play out. Dovremmo fare nove punti». In più il tecnico non può contare su Gugolati, Logbo e Visioli.