Rugby – Viadana a fianco di Medea per l’ospedale Oglio Po

Viadana Il Rugby Viadana 1970 sostiene la campagna di crowdfunding di Medea ODV a favore dei pazienti oncologici di Oglio Po. MEDeA, Medicina e Arte, è una libera associazione senza fini di lucro, fondata a Cremona nel 2003 da persone che a vario titolo hanno avuto esperienza della malattia neoplastica. Attraverso l’opera dei suoi volontari, e grazie alle donazioni dei suoi sostenitori, dà supporto con varie iniziative all’assistenza dei malati oncologici, dei loro familiari e amici, a Cremona e in molti comuni limitrofi. La nuova raccolta fondi di MEDeA interesserà il territorio dell’Oglio Po, per questo il Rugby Viadana 1970 ha deciso di sostenere l’iniziativa. Con la somma raccolta, MEDeA acquisterà un veicolo per avviare un servizio di accompagnamento dal proprio domicilio al Day Hospital oncologico dell’Ospedale Oglio Po, a favore di quei pazienti che per diverse ragioni non vi si possono recare autonomamente. Per partecipare alla raccolta fondi on-line: www.ideaginger.it. Grazie anche una donazione, grande o piccola che sia, MEDeA potrà accompagnare i pazienti in Ospedale, stando loro accanto durante la loro battaglia più impegnativa.