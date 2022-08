Soave: un 28enne preso a bastonate e ridotto in coma

SOAVE (Porto Mantovano) un 28enne maghrebino è stato trovato in gravissime condizioni nei pressi del cimitero di Soave con evidenti ferite da aggressione. Il giovane sarebbe stato ridotto in coma a furia di bastonate. L’allarme è scattato verso le 0.30 di oggi. Il 28enne è stato trasferito in eliambulanza all’ospedale di Cremona in prognosi rriservata.Sul posto per le indagini carabinieri e polizia. Sembra che circa 24 ore prima di questa aggressione il maghrebino avesse avuto una discussione con dei conoscenti mentre era in preda ai fumi dell’alcol.