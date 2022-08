Paraciclismo – Il congedo di Masini ai Mondiali canadesi. Oggi la crono, domenica la prova in linea

Baie-Comeau (Can) Tempo di Mondiali per la Nazionale paraciclismo, che dalla sede della Coppa del Mondo, in quel di Quebec City, si sposta a quella mondiale di Baie-Comeau (Canada). L’Italia riparte e lo fa con la consapevolezza di rappresentare l’eccellenza in questo settore: il podio di Coppa tutto colorato d’azzurro ottenuto da Federico Mestroni, Mirko Testa e Paolo Cecchetto nella prova in linea della categoria MH3 ci racconta ancora una volta della grande potenza della Nazionale guidata da Rino De Candido, che sembra voler spostare ogni volta l’asticella per raggiungere traguardi sempre più lontani. Tra gli azzurri anche il castiglionese Giancarlo Masini alle sue ultime gare prima del ritiro: la crono e la prova in linea. Gli azzurri da anni si mettono in gioco ogni volta con la grinta del primo giorno. E occhio alle nuove leve entrate a far parte della squadra con umiltà e tanta ambizione, oltre a tecnici e staff pronti a sostenere i corridori in tutto e per tutto.

Ieri le cronometro per handbike e tricicli: un circuito da 9 km e mezzo da ripetere due volte. Oggi le cronometro ciclisti e Team Relay: dalle 9.30 ecco il debutto di Giancarlo Masini (C1), Paolo Ferrali (C2), ed Eleonora Mele (C5). Dalle ore 13 Andrea Tarlao (C5) e Michele Pittacolo (C4). Dalle 16.30 il Team Relay. Domani le prove in linea handbike e tricicli e domenica la prove in linea ciclisti: dalle ore 8 Giancarlo Masini (C1) e Paolo Ferrali (C2); ore 8.02 Eleonora Mele (C5); Ore 10.30 Andrea Tarlao (C5) e Michele Pittacolo (C4).