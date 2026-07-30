Soccorre i figli in difficoltà e scompare in acqua. Ricerche in corso

FELONICA – Ha visto i due figli in difficoltà nelle acque di una cava e si è tuffato per aiutarli. L’uomo è riuscito a portare i due ragazzini in salvo ma è poi scomparso in acqua sotto gli occhi degli stessi figli. Il dramma si è consumato oggi nel primo pomeriggio sul confine tra le province di Mantova e Rovigo. In un primo momento era stato indicato come luogo in cui è avvenuto il fatto il laghetto di una cava nella campagne di Felonica Po in via Argine Valle. Stando alle ultime informazioni raccolte teatro della vicenda sarebbe invece la zona tra Calto e Salara, in provincia di Rovigo e l’uomo sarebbe scomparso nelle acque del Po. L’allarme è stato dato intorno alle 15.20 e subito sono scattate le ricerche, che sono tutt’ora in corso. Le forze dell’ordine sul posto stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’accaduto.