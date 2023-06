Bozzolo: centro per diabetici, 290mila euro di lascito e un bar per l’ospedale

BOZZOLO Importanti novità per l’ospedale di Comunità di Bozzolo che ieri ha aperto le sue porte per un open day rivolto ad esperti del settore e cittadini. Un pomeriggio che è stato anche l’occasione per annunciare alcuni importanti servizi che saranno presto attivati nel nosocomio: da un centro Tao per diabetici, all’apertura di un bar ad interventi agli interni ed esterni della struttura grazie ad un lascito di quasi 300mila euro da un privato.

L’ospedale di Comunità di Bozzolo sia amplia e guarda ad offrire sempre più servizi socio-sanitari alla comunità. Futuro dell’ospedale che è stato al centro, ieri, dell’open day organizzato dalla struttura per presentare i servizi che saranno presto introdotti e quelli, invece, già attivi.

Tanti gli ospiti presenti: dal sindaco di Bozzolo Giuseppe Torchio, al direttore generale di Asst Mantova Mara Azzi, al direttore socio sanitario Renzo Boscaini, al direttore medico Fabio Pajola, alla direttrice del distretto Oglio Po Casalasco-Viadanese Elena Mariani, al direttore Francesco Ferraro del dipartimento di Riabilitazione Specialistica Neuromotoria, al direttore Carmine Matarazzo, al direttore generale dell’Azienda Speciale Consortile Oglio Po Moreno Orlandelli. Presenti, inoltre, anche i responsabili dei vari settori coinvolti ed i responsabili di Csv.

Ospedale don Mazzolari che, come detto, si appresta a tre importanti novità annunciate proprio ieri pomeriggio e che vanno nella direzione di una sempre maggiore offerta in termini di servizi e vicinanza alla comunità. La prima grande novità riguarda l’introduzione dalla prossima settimana di un Centro Tao – trattamento anticoagulanti orali per le malattie della coagulazione – per i diabetici. Un servizio, questo, che accoglierà cinquecento pazienti.

Altra importante notizia resa nota ieri è quella relativa ad un lascito di circa 290mila euro per l’ospedale – ed altrettanti per l’Oglio Po di Casalmaggiore – da parte di una cittadina di Piadena. Un’importante donazione che permetterà di completare l’arredamento dell’ausilioteca del don Mazzolari e la sostituzione dei pluviali del tetto; intervento, quest’ultimo, necessario da ormai una ventina d’anni. Un’opera che andrà ad aggiungersi ai lavori già realizzati al tetto della struttura che hanno visto anche l’installazione di pannelli fotovoltaici in un’ottica di economia sempre più green.

La terza ed ultima novità annunciata ieri guarda, invece, alle migliorie dei servizi di conforto per gli utenti: sarà, infatti, aperto un bar.

Novità di cui si è detto soddisfatto il sindaco Giuseppe Torchio: «un cambio di passo importante e necessario – ha detto -. Tanti sono stati anche gli investimenti fatti tramite il Gal Oglio Po». Ora l’attenzione guarda al Consultorio ed agli spazi, di proprietà comunale, dell’ex centro medico San Restituto dove il Comune punta a portare nuovi servizi per cui si stanno cercando i fondi.