Grazie a Bondioli parte il recupero del murale della scuola dell’infanzia di Suzzara

SUZZARA – Un importante intervento di restauro e quindi anche di valorizzazione culturale locale è pronto a partire nella cittadina del Premio,m e più precisamente alla scuola dell’infanzia Ferrante Aporti. Nello specifico si tratta del restauro conservativo di un murale realizzato dall’artista quistellese Mario Polpatelli, attivo nel territorio dell’Oltrepò nei primi decenni del XX secolo, ed è ulteriormente significativo in quanto in esso vanno a convergere l’attenzione dell’amministrazione al patrimonio storico e culturale del territorio suzzarese e la sensibilità di un privato – l’ingegner Carlo Bondioli – che ha voluto manifestare in modo tangibile, coprendo interamente i costi di restauro, la volontà di restituire l’originaria bellezza ad un’opera che non è solo un elemento decorativo ma un significativo esempio dell’arte che si poteva respirare nel territorio dell’Oltrepò nei primi decenni del Novecento.

L’intervento, entrando nel dettaglio sarà curato dalla restauratrice Grazia Bernardelli e dal tecnico del restauro Rossella Gorreri e punta a ridare splendore a un’opera che stava mostrando preoccupanti segnali di deterioramento. Il tutto sarà attuato nei mesi di luglio e di agosto per un duplice motivo: da un lato per riuscire a completare il restauro in tempo per l’inizio della nuova stagione scolastica ma anche per sfruttare al meglio le condizioni climatiche e non creare problemi di convivenza tra l’attività del cantiere e la didattica per i piccoli alunni.