Spacciatore 53enne in manette

ASOLA Nel pomeriggio del 4 maggio scorso, i militari della Stazione CC di Asola hanno tratto in arresto un 53enne pregiudicato del luogo, in esecuzione ad un ordine di custodia cautelare emesso dall’Ufficio di Sorveglianza di Mantova. L’uomo, già condannato per spaccio di sostanze stupefacenti, sottoposto alla misura dell’affidamento in prova ai servizi sociali, è stato prelevato dalla propria abitazione e tradotto presso le carceri di via Poma, dove dovrà scontare la pena di quattro anni e otto mesi di reclusione. Inoltre gli è stata comminata una multa di 30.000 euro.