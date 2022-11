Sponde canali e viabilità nel Basso: intervento da 240mila euro

BASSO MANTOVANO – Nei giorni scorsi avevamo raccontato dell’importante stanziamento di Regione Lombardia per i consorzi di bonifica operanti nel Mantovano: stanziamento che per 1,7 milioni andrà a coprire otto interventi del Consorzio di Bonifica di Burana. Uno di questi interventi, molto importante anche per la viabilità, potrebbe concretizzarsi a breve anche grazie a un accordo di programma tra la Bonifica e i comuni interessati, Borgocarbonara e Sermide e Felonica. Il costo dell’intervento è di 240mila euro, di cui 216mila coperti dalla Regione.

L’intervento si è reso necessario in ragione dei danni patiti dalla rete idraulica a seguito dei nubifragi che, a metà agosto, avevano interessato la nostra provincia e in particolare l’Oltrepò: emblematica, in quei giorni, l’immagine del furgone per metà affondato nel fango in cui si era trasformato uno stradale di campagna, ma non meno gravi erano stati i danni che avevano interessato direttrici maggiormente percorse. Come, ad esempio, la Strada Provinciale 34 all’altezza di Cavo, frazione di Borgocarbonara, dove si era verificato un cedimento della banchina che ha imposto l’istituzione di un senso unico alternato.

L’intervento in questione non riguarderà solo la ripresa di questo cedimento e il ripristino dell’asfalto, ma anche lavori di consolidamento spondale del Cavo Diversivo, tra Borgocarbonara e Sermide e Felonica. L’importo di spesa, come abbiamo accennato, sarà coperto quasi interamente dai fondi regionali mentre la parte restante, 12mila euro, sarà suddivisa per metà tra il Consorzio di Bonifica di Burana da un lato e i due comunbi interessati dall’altro. Nei prossimi giorni entrambi i comuni andranno a consiglio per approvare l’accordo di programma relativo, mentre il Consorzio di Bonifica conta di arrivare, viste le strette tempistiche, ad assegnare i lavori9 entro la fine dell’anno.