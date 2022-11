La minoranza risponde al sindaco di Moglia: “A maggio, stanziati oltre 43mila euro per le strade”

MOGLIA – In riferimento alle recenti dichiarazioni rilasciate dal primo cittadino di Moglia, Claudio Bavutti, sui lavori di riqualificazione della segnaletica orizzontale delle strade comunali, nel capoluogo e nelle frazioni, il consigliere di minoranza ed ex assessore alla sicurezza Cosimo Damiano Nigro è intervento per specificare alcuni dettagli sul lavoro fatto in precedenza dall’amministrazione comunale, capitanata dalla giunta Maretti: «Ci tengo a specificare che ogni anno, con le risorse disponibili, siamo intervenuti per riqualificare le strade del nostro Comune e a tal riguardo, a maggio, prima che salisse il nuovo sindaco, avevamo approvato l’intervento di “Rifacimento della segnaletica orizzontale” per un importo complessivo di oltre 43mila euro».