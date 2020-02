Stabilimento Sama: a breve la riapertura completa dell’attività

SUSTINENTE – Dopo la preoccupazione legata all’incendio dello scorso 8 febbraio lo stabilimento Sama di Sustinente è pronto a riprendere le proprie attività: dopo la sospensione temporanea delle attività del polo produttivo sustinentese, gli uffici tecnici del Gruppo Saviola, in stretto raccordo con le autorità competenti, hanno lavorato in questi giorni per attuare tutte le procedure previste per poter rispondere agli obiettivi individuati, relativi alla ripresa delle attività a pieno regime all’interno dello stabilimento. Sono stati in questi giorni effettuati sopralluoghi ispettivi e le verifiche strutturali necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori e la piena efficienza degli impianti. Verificate le condizioni ottimali operative che saranno espletate entro venerdì, si prevede, previa autorizzazione, di riprendere le attività nei giorni immediatamente a seguire. A una decina dunque di giorni dal rogo che si era sprigionato in un’ala non produttiva a causa della rottura di una conduttura di olio termico, si avvicina il momento della ripresa completa dell’attività; si attende solo una data ufficiale che, probabilmente, verrà comunicata all’inizio della prossima settimana. (nico)