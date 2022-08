Storia, cultura e promozione, torna il “Settembre roverbellese”

ROVERBELLA Torna a Roverbella il Settembre Roverbellese: una rassegna di eventi per la promozione di occasioni di socialità e incontro ma anche e soprattutto la valorizzazione del nostro territorio. Ad aprire questa vetrina ludico, sociale, enogastronomica popolare sarà la Sagra di S. Gregorio che animerà il capoluogo dal 3 al 4 settembre.

Il settembre roverbellese è una ricca proposta di opportunità, per grandi, piccini e famiglie, organizzata dal Comune in collaborazione con varie realtà e soprattutto associazioni locali.

«Continueremo ad investire – ribadisce con entusiasmo ed orgoglio il sindaco, Mattia Cortesi – su iniziative culturali e sulla rigenerazione del territorio, così come sulla riqualificazione dei luoghi di cultura, per dare valore alla storia e alla cultura roverbellese che ci appartengono e che abbiamo il dovere di custodire. Nel corso dei prossimi giorni inizierà la promozione dei vari appuntamenti che inizieranno con la Fiera di San Gregorio». (p.b.)