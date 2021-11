Strade asfaltate e più sicure a Gazoldo

GAZOLDO Nei giorni scorsi sono terminati gli interventi di riasfaltatura sulla provinciale che attraversa il comune ed i lavori hanno riguardato circa un chilometro di strada.

“Nel territorio del comune di Gazoldo degli Ippoliti – spiegano dall’area lavori pubblici e trasporti della Provincia – è stata fatta la fresatura completa con riasfaltatura di tutta la sezione stradale (quindi su entrambe le corsie di marcia) della strada provinciale 1 Asolana nel centro abitato del paese. L’intervento è stato fatto nel tratto compreso tra l’ingresso della ditta Italia Alimentari e la rotatoria che interseca la tangenziale di Gazoldo verso Piubega”.

I lavori, che erano stati concordati con la locale amministrazione, sono già stati completati.

Il sindaco Nicola Leoni ringrazia per la collaborazione. “L’intervento ha affrontato e risolto in maniera completa le problematiche che interessavano il tratto di strada coinvolto dalla riqualificazione. Sono state asfaltate entrambe le corsie di marcia, evitando interventi a macchia di leopardo; anche per questo ci tengo a ringraziare la Provincia ed in particolare l’ing. Bettoni per l’attenzione dimostrata, perché note sono le loro difficoltà di bilancio in questo ambito”.