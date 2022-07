Tennis tavolo – La PaninoLab farà anche la C con Semenza e Nita

BAGNOLO SAN VITO Ferve l’attività in casa PaninoLab Bagnolese, che ha iscritto una formazione pure al campionato di serie C femminile. La squadra sarà composta dal “totem” Cristina Semenza, dalla new entry Daniela Nita Viorica e dalla giovane Anita Luciani. «Sono contentissima di essere riuscita ad allestire un’altra squadra femminile – dice Semenza – è bello seguire l’A1, ma la voglia di giocare è sempre lì e quindi ho preso questa decisione di ricominciare dalla C. Insieme a Nita potremmo subito puntare alla promozione, mentre Anita potrà fare esperienza, migliorare sempre di più e spronare altre ragazze di Bagnolo a provare questo sport».