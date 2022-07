Successo per “Ripartiamo insieme”, Cavallari ringrazia le associazioni

VIADANA Ampio riscontro per “Ripartiamo insieme” evento svoltosi dal 15 al 17 luglio presso le strutture sportive in via Al Ponte. Da parte del vicesindaco Alessandro Cavallari i ringraziamenti, espressi a nome di tutta l’amministrazione, all’U.C. Viadana che, in quanto realtà promotrice dell’evento, ha collaborato con diverse associazioni e attività locali. Una tre giorni all’insegna di sport e divertimento, con concerti, dj set, buon cibo, esposizioni e con gli stand delle associazioni sportive e di volontariato tra cui la Protezione Civile Oglio Po, associazione che ha presentato la nuova attrezzatura acquistata tramite i contributi di istituzioni e cittadini. «Si tratta di un evento nuovo e di successo – sottolinea Cavallari – caratterizzato da un mix di musica, gastronomia, sport, associazionismo e solidarietà che è risultato vincente. Ringraziamo pertanto tutti i coloro che con la loro organizzazione hanno raggiunto questo importante risultato».

Lorenzo Costa