Basket serie A2 – La Staff parte con il piede giusto: Treviglio ko all’esordio

MANTOVA Inizia bene la stagione della Staff Mantova. Gli uomini di Di Carlo aprono il campionato con una bella vittoria per 81-71 contro la quotata Treviglio. E’ stata una partita combattuta per tutti i 40 minuti e gli Stings nonostante gli infortuni di Cortese e Stojanovic hanno avuto la meglio sui bergamaschi trascinati da uno straripante Laganà (23 p.ti + 10 rimbalzi + 4 assist) e da Thompson (18 p.ti + 5 rimbalzi).

Nella prima frazione Treviglio parte subito forte trascinata dalla fisicità di Langston e dalla precisione al tiro di Potts, gli Stings provano a restare in scia grazie ai canestri di un buon Stojanovic e della guardia/ala americana Thompson ma dopo i primi 10′ sono i bergamaschi a condurre 17-23. Nel secondo quarto Stojanovic e Thompson continuano a macinare punti ma un’ottimo Potts unito alla fisicità di Langston ed alla tripla allo scadere di Miaschi mantengono Treviglio avanti sul 38-41 con Cortese costretto a lasciare il parquet per infortunio. Al ritorno in campo Potts e Venuto provano ad allungare per i bergamaschi ma un grande Laganà con due giochi da tre punti e 5 punti filati di Thompson permettono il sorpasso degli Stings sul 55-52 a 10′ dal termine. Nell’ultima frazione nonostante uno Stojanovic a mezzo servizio (distorsione alla caviglia) ed al quinto fallo di Iannuzzi gli Stings trascinati dai canestri di Thompons, dalle due triple di Mastellari e da un superbo Laganà (12 p.ti solo nell’ultima frazione) s’impongono con il risultato finale di 81-71.