Calcio Serie C – Il ds Battisti apre il mercato: “Mantova, niente rivoluzioni”

MANTOVA Natale archiviato, o quasi. Ancora qualche giorno di riposo e poi di nuovo tutti in campo per iniziare a preparare il prosieguo di stagione. Intanto però, c’è chi continua a tessere contatti per dare il via al prossimo mercato, che partirà dal 4 gennaio. C’è un mese di tempo a disposizione delle società per sistemare le rispettive rose. Il ds biancorosso Alessandro Battisti, subentrato a campionato in corso, mette subito in chiaro le cose: «Non ci sarà una rivoluzione». Anche perchè la classifica, in Viale Te, è considerata soddisfacente.

La sconfitta con il Gubbio però è difficile da digerire…

«Una doccia fredda per tutti, anche se eravamo consapevoli di avere di fronte una squadra molto competitiva. Dispiace perchè non siamo partiti benissimo, dovevamo essere più cattivi e concentrati, ma nella ripresa però si è visto qualcosa di positivo».

Il Mantova dalla sfida con il Cesena sembra essersi smarrito…

«Sicuramente il bicchiere è mezzo vuoto, perchè abbiamo perso punti per strada, anche se a Cesena e Legnago, a livello di prestazione, siamo stati soddisfatti. Il rammarico è tutto per il primo tempo con il Gubbio»

Negli ultimi giorni i tifosi si sono fatti sentire sui social. E sono piovute diverse critiche nei confronti di Troise…

«Faccio parte anch’io del mondo dei social, rispetto il parere dei tifosi e dico che anche in questi momenti ci piacerebbe sentirli vicini a noi, ma non è possibile. Le critiche però sono eccessive. Troise ha la piena fiducia e siamo contenti del lavoro che sta facendo con grande professionalità. Il mister e i ragazzi del suo staff hanno delle risorse importanti. Poi, si sa, quando arrivano le sconfitte, le critiche sono normali».

Da quando ti sei insediato quali cambiamenti hai notato nella squadra?

«La prima cosa che è balzata all’occhio è la forza del gruppo. Ci sono dei valori importanti. C’è una grande armonia, tutti si mettono a disposizione l’uno dell’altro. E’ un aspetto a cui teniamo molto. E poi ho notato anche un’evoluzione tecnica per molti giocatori».

Capitolo mercato. Cosa farà il Mantova?

«Sarà un mercato particolare, in cui si cercherà di limare alcuni difetti. In generale non penso ci saranno degli stravolgimenti. E questo vale anche per il Mantova. Niente rivoluzioni».

Cosa manca alla squadra?

«A livello numerico siamo a posto. Siamo in 25 e quindi, se ci saranno delle entrate, seguiranno delle uscite. Vediamo se inserire Pinton in lista. Poi faremo le valutazioni del caso nei prossimi giorni con la società».

La sinergia con il Verona può essere una carta in più da giocare sul mercato?

«E’ certamente un valore aggiunto su cui contare. Siamo molto attenti anche su questo fronte».