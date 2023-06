Al via Open Festival, quattro giorni di teatro urbano

MANTOVA Imminente la quinta edizione di Open Festival, da domani all’11 giugno, con eventi in tutto il centro storico. Sono 72 gli spettacoli in programma, 3 i laboratori e 14 le compagnie – italiane e internazionali- che prenderanno parte alla manifestazione di teatro urbano e circo di strada. La voglia, o forse l’esigenza, di tornare non solo a frequentare i luoghi dell’arte e della cultura, ma pure di ritrovare la convivialità perduta, hanno portato a una differente visione della rassegna, che lo scorso anno ha comunque registrato circa 11.000 presenze. Molte rappresentazioni si baseranno proprio sulla relazione tra artisti e spettatori, così come su quel tratto poetico e coinvolgente che contraddistingue da sempre lo stile nouveau cirque, nato nel 1972. Importante in tale contesto anche la presenza di 25 giovani, studenti di Ites Pitentino, per il progetto di alternanza scuola/lavoro, gruppo che fa concretamente parte dell’organizzazione degli incontri. Le location quest’anno sono: Piazza Mantegna, Piazza Leon Battista Alberti, Loggia del Grano, Piazza Erbe, Piazza Martiri di Belfiore, Loggia del Grano, Esedra di Palazzo Te, Loggia di Davide di Palazzo Te e Arci Papacqua. Come già annunciato in precedenza, non è escluso che la prossima edizione possa contare tra gli spazi a disposizione anche luoghi inediti, quali i nuovi giardini di Palazzo Te, le restaurate Pescherie di Giulio Romano o il Palazzo del Podestà. Queste le compagnie, che intratterranno il pubblico, facendo diventare la città un palcoscenico, fino a notte fonda: Cie Zec Zenzero e Cannella (Francia), Agro the Clown (Italia), Torpeza Ritmika (Argentina), Ziva Poppy Theatre (Repubblica Ceca), Andrej Tomse (Slovenia), Clap Clap Circo (Uruguay), Gato Blanco Gato Negro (Argentina), stalker teatro (Italia), Roberto Di Lernia (Italia), Cia Duo Patagonia (Argentina), Ermelinda Coccia (Italia), Bubble on Circus (Italia), Circo Madrea (Italia). Tutti i dettagli e il programma completo sono consultabili sul sito www.mantovateatro.it. Open Festival è un progetto di Fondazione Artioli Mantova Capitale Europea dello Spettacolo, con il Contributo di Comune di Mantova, Fondazione Palazzo Te e Ministero della Cultura.