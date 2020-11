Tamponi in auto da oggi anche a Pieve di Coriano

MANTOVA – Dopo le Grazie di Curtatone e Asola, anche a Pieve di Coriano arriva il drive through per i tamponi Covid. La postazione già esistente, nel parcheggio dell’ospedale, è stata sostituita da una postazione doppia, accessibile sia in auto che a piedi, in analogia all’intervento eseguito ad Asola. Gli esami saranno effettuati da oggi sempre su prenotazione a cura del servizio di Sorveglianza Sanitaria di ATS. Nella fase iniziale è prevista la collaborazione della Protezione Civile per la gestione degli aspetti logistici. Novità da domani anche per Viadana, dove la sede del punto tamponi (solo pedonale) sarà trasferita in Piazzale Baroni 1, nelle adiacenze del parcheggio di Piazzale della Libertà. Stesse modalità di prenotazione per gli altri punti tampone, con appuntamenti fissati da ATS.