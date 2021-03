Tangenziale di Guidizzolo verso la soluzione, prende forma la nuova strada

GUIDIZZOLO – Si sta sciogliendo il nodo legato all’ingresso della tangenziale nella parte nord di Guidizzolo. Una decina di giorni fa infatti, come era stato annunciato dal sindaco Stefano Meneghelli, sono partiti i lavori di realizzazione della nuova bretellina.

Già ora, sebbene il cantiere sia ancora nel pieno del funzionamento, è ben visibile il tracciato della nuova strada. I passaggi da realizzare però sono ancora parecchi, a partire dai sottoservizi che al momento mancano del tutto.

Nel giro di alcuni mesi però la strada dovrebbe essere completata andando a risolvere così il nodo riguardante la parte nord della nuova tangenziale, che era venuto a galla qualche tempo fa stante il fatto che la nuova bretella avrebbe dovuto essere realizzata dai tre privati che si affacciano sull’area in questione. Proprio per velocizzare i tempi, i privati e il Comune si sono accordati di modo che tutto l’intervento sia a carico dei primi – costi compresi.

Come spiegato sempre da Meneghelli alla vigilia dell’avvio dei lavori, il cantiere dovrebbe concludersi più o meno in concomitanza con la fine dei lavori di realizzazione della tangenziale stessa.