Teatro dell’Orsa in scena a Gonzaga con “Miti di meraviglia”

GONZAGA – Nel suo primo appuntamento del 2024, “Domeniche felici a teatro”, la rassegna di teatro per famiglie promossa dal Comune di Gonzaga in collaborazione con Teatro dell’Orsa e Caffè Teatro, porta in scena “Miti di meraviglia”, di e con Monica Morini e le musiche dal vivo di Gaetano Nenna. A cura della compagnia Teatro dell’Orsa, lo spettacolo sarà in scena domenica alle ore 16:30 nel Teatro comunale di Gonzaga. “I miti ci guardano negli occhi, ci fanno buone domande, attraversano il mistero. Come nasce la primavera? Cosa riporta la vita sulla Terra ogni anno? La musica accende il fuoco delle storie. La Terra vibra, si dischiude, racconta la fiaba di una bambina che si perde raccogliendo fiori e di sua madre, Demetra, che ovunque corre per ritrovarla. Le peripezie di Efesto, nato brutto e abbandonato, che ritrova forza intorno al fuoco. La nascita di Arte, il tempo tondo dell’Amore, la fucina dove si forgiano spade, scudi e desideri che tintinnano suoni metallici fino al cielo” anticipano Monica Morini e Bernardino Bonzani, che firmano la regia dello spettacolo. Nello spettacolo, parole e musica intrecciano divino e umano, quotidiano e straordinario, suscitando davanti agli occhi del pubblico un’interminabile schiera di dei, eroi, fanciulle, mostri che abitano cielo e terra. Ingresso: 5 euro. Informazioni: 338 4280999, orsa@teatrodellorsa.com.