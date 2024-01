Mema alla Casa di Rigoletto con la rassegna artistica “Resti estinti crono collages”

MANTOVA – Sarà inaugurata il 13 gennaio alle ore 18 presso la Casa di Rigoletto, con il patrocinio del Comune di Mantova e l’Unesco, sito del patrimonio Mondiale Mantova Sabbioneta la mostra personale di Federica Menozzi in arte Mema. La Casa del Rigoletto diverrà luogo in cui “Resti estinti – crono•collages”, titolo dell’esposizione, di Mema riempiranno le stanze della casa. Suddivisi in sezioni: monocromi, crono•collages, crono•collages ad hoc e d’ago in ago l’artista esprime il concetto di resti che permangono al mondo accomunati dal ricordo di qualcosa che un giorno fu ed ora manca nella sua funzione. La tecnica del collage si fa pretesto per raccontare storie sempre diverse agli occhi di chi le guarda. Composizioni di ricordi appaiono qui sospese nella trasparenza del plexiglass e bloccate in uno spazio senza tempo. Racconti di un passato, del persistere di un’emozione che non sbiadisce nel colore del suo trascorso. Nel lavoro di Mema vi è un richiamo velato all’arte povera, tentativo di ritrovare la bellezza negli avanzi di una vita sommersa dalla roba, presente in ogni sezione dove, allo stesso tempo è visibile la ricerca, l’evoluzione e il processo creativo dell’artista che dona allo spettatore, concedendogli la possibilità di alimentare l’attenzione alle piccole cose del mondo e creare nuove storie e ricordi.

La mostra sarà visitabile al pubblico dal 13 gennaio fino al 4 febbraio con ingresso gratuito ai seguenti orari: dal lunedì alla domenica dalle 9 alle 18. Il giorno dell’inaugurazione la mostra sarà visitabile dalle ore 18 alle ore 19.45.