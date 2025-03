Teclumen, da quasi 50 anni l’innovazione della luce

Nata come azienda specializzata nelle luci per il mondo dello spettacolo, ha saputo evolversi con nuove divisioni: On Stage, Factory, Forme e Per Aquam

CASALOLDO – Dal 1978, Teclumen (www.teclumen.it) è un punto di riferimento nell’illuminazione di alta qualità e design italiano. Nata come azienda specializzata nelle luci per il mondo dello spettacolo, ha saputo evolversi con nuove divisioni: On Stage, Factory, Forme e Per Aquam.

Quest’ultima rappresenta il fiore all’occhiello dell’azienda, portando l’emozione delle scenografie teatrali in piscine e fontane, con giochi di luce unici e avvolgenti. La loro idea è infatti quella di portare le suggestive atmosfere del teatro e del palcoscenico all’interno dell’acqua per emozionare il cliente e creare il migliore intrattenimento possibile. La missione di Teclumen – Per Aquam è disegnare emozioni. Grazie all’esperienza maturata in oltre 40 anni di attività, Teclumen realizza prodotti tecnologicamente avanzati e dal design sofisticato, offrendo soluzioni su misura per illuminare e valorizzare qualsiasi ambiente, dall’industria all’architettura, fino all’acqua.

La crescita di un’azienda familiare proiettata nel futuro

L’azienda oggi è capitanata da Gilberto Cason, Fabio Bergamini e Devis Cason. Con orgoglio e determinazione, hanno saputo consolidare la crescita dell’azienda portandola a livelli di eccellenza nel mercato internazionale.

«Teclumen è per noi più di un’azienda, è un’eredità di passione e innovazione. Il nostro obiettivo è continuare a evolverci, mantenendo sempre la qualità e l’attenzione al dettaglio che ci contraddistinguono» affermano insieme i titolari.

Oggi tutti i loro fari sono progettati per garantire un’illuminazione ottimale, trasformando ogni ambiente in un ambiente magico. Grazie alle diverse gamme di prodotti, si adattano perfettamente a vari contesti e alle specifiche esigenze di ogni struttura. Sappiamo bene che la bellezza merita sempre di essere valorizzata con la migliore luce possibile.

L’esperienza maturata nel settore dello spettacolo ha rafforzato le nostre competenze nella progettazione dell’illuminazione di ogni ambiente, rendendoci il partner ideale non solo per la fornitura di prodotti, ma anche per la realizzazione di progetti illuminotecnici che esaltino al massimo le caratteristiche e le potenzialità delle nostre diverse gamme di lampade.

Nuova luce per la scuola primaria grazie a un impianto domotico di ultima generazione

L’illuminazione non è soltanto bellezza, ma anche funzionalità e sostenibilità. Lo dimostra l’intervento realizzato da Teclumen nella scuola primaria di Casaloldo, dove un impianto di illuminazione domotico di ultima generazione ha rivoluzionato gli ambienti scolastici.

Grazie a sensori di presenza e luminosità, le luci si accendono e si spengono automaticamente, garantendo un’ottimizzazione dei consumi e un maggior comfort per studenti e insegnanti. Un passo avanti nell’efficienza energetica e nella qualità della vita scolastica.

San Giorgio e il drago: il restauro della fontana che illumina la storia

L’arte e la tecnologia si incontrano nel restauro della fontana artistica San Giorgio e il drago, opera dello scultore Aurelio Nordera a Bigarello di San Giorgio. Questo importante progetto di riqualificazione ha visto Teclumen protagonista nella realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione. L’uso dei fari Per Aquam ha permesso di ottenere un effetto scenico mozzafiato, con una luce più intensa e una gamma di colori più ampia e dettagliata. Inoltre, ogni corpo illuminante è stato programmato per un controllo indipendente, permettendo di creare giochi di luce dinamici che valorizzano l’opera e la piazza che la ospita. Un esempio di come la tecnologia possa restituire splendore al patrimonio artistico urbano.