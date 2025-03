Calcio serie B – Mantova, al via la prevendita: donne gratis nei distinti

Mantova Poco prima che il Mantova si riunisse per la seduta d’allenamento pomeridiana, è scattata la prevendita per la sfida di sabato contro la Juve Stabia. Sarà possibile acquistare il proprio tagliando sia sul sito Ticketone, che al Mantova Point. I cancelli di viale Te apriranno dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30. Sabato invece (giorno della partita) la vendita dei biglietti verrà effettuata dalle 9.30 alle 12.00, mentre dalle 13 alle 15 aprirà la biglietteria esterna. Mantova-Juve Stabia, valida per la 29esima giornata di campionato, si disputerà sabato 8 marzo, giornata internazionale dedicata alla festa delle donne. In occasione di questa ricorrenza, la società biancorossa ha deciso di promuovere un’iniziativa dedicata proprio alla donna, che potranno assistere gratuitamente alla partita dal settore distinti (ovviamente fino ad esaurimento posti). I biglietti saranno consegnati solo al Mantova Point durante la settimana. Promozione valida anche per le donne abbonate. Per maggiori informazioni, consultare il sito mantova1911.club.