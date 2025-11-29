Tentato furto in un negozio di Acquanegra, identificato e denunciato il ladro

ACQUANEGRA SUL CHIESE Lo scorso 22 novembre aveva cercato di forzare la porta di ingresso di un esercizio commerciale di Acquanegra sul Chiese, utilizzando un piede di porco. L’azione non era stata portata a compimento grazie all’allarme scattato. Sul posto, per i rilievi, si erano presentati i Carabinieri della locale stazione, acquisendo anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza.

Dall’incrocio dei dati delle banche dati in uso alle Forze di Polizia con le immagini acquisite, i Carabinieri hanno individuato il presunto autore del tentato furto, denunciandolo all’Autorità Giudiziaria.