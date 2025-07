Tragedia a Castel Goffredo. Finisce nel fosso e muore sotto la sua pesante motocicletta. La vittima è un 58enne originario di Ceresara

CASTEL GOFFREDO Ancora una vittima della strada nel Mantovano. E’ successo questa mattina intorno alle 7.45 in strada Cattarobbio a Castel Goffredo. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine un uomo ha perso il controllo della sua moto di grossa cilindrata ed è finito fuori strada. Dalle prime informazioni la vittima sarebbe un 58enne originario di Ceresara. Secondo una prima ricostruzione il motociclista avrebbe perso il controllo della sua Harley Davidson finendo in un fosso senz’acqua e pieno di rovi. Il 58enne sarebbe morto sul colpo schiacciato dal peso della sua stessa moto. L’allarme è scattato poco prima delle 8 quando un automobilista di passaggio ha scorto la moto ne fossato. Non si esclude che l’incidente sia avvenuto nel corso della notte. Sul posto oltre al 118 il cui medico altro non ha potuto fare che constatare il decesso del 58enne, sono intervenuti i vigili del fuoco di Castiglione delle Stiviere che hanno recuperato la moto e la salma, e gli agenti della Polizia Stradale di Mantova per i rilievi di legge.

