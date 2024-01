Tributarista derubato mentre è in trasferta di lavoro

BOZZOLO Lascia l’auto parcheggiata alcuni minuti davanti ad un centro commerciale per lavoro e i ladri entrano in azione, mandando in frantumi un finestrino e rubando un paio di valigette (una delle quali particolarmente costosa). Il furto è andato a segno nella serata di venerdì ai danni di Fabio Negri, tributarista con studio a Bozzolo. Il professionista mantovano nel frangente si trovava a Lainate, non lontano da Milano, per portare documentazione in un ristorante della catena Sushiko, di cui lo studio di Bozzolo segue la contabilità e la parte amministrativa.

Pochi istanti dopo essere sceso dalla propria Mercedes nuova di zecca per portare i documenti all’interno del ristorante, a Negri è arrivato sul cellulare un messaggio che segnalava come l’auto fosse stata presa di mira e danneggiata.

Immediatamente il professionista bozzolese è tornato sui suoi passi per rendersi conto di come uno dei finestrini laterali fosse stato mandato in frantumi. Così facendo il ladro era riuscito ad aprire il bagagliaio. All’interno vi erano le due valigette (una delle quali di lusso) contenenti documentazione: entrambe sono state sottratte.

L’azione criminosa è stata portata a termine in un batter d’occhio: il tributarista infatti è tornato alla propria auto, appena vandalizzata, nel giro di pochi istanti ma il ladro aveva già fatto perdere le proprie tracce. Il professionista ha poi sporto denuncia ai carabinieri, che hanno visionato le telecamere e avviato un’indagine sull’accaduto.