Pallavolo serie B1 f – Volta recupera sabato con il fanalino Torri

Volta M. A meno di sorprese, o di problemi legati al Covid che (incrociamo le dita) possono sempre sopraggiungere , sabato dovrebbe scendere in campo la Nardi Volta. Il sestetto di Marco Breviglieri e Leonardo Camarini recupera a Torri di Quartesolo (ore 17) la sfida dell’ultima giornata di andata nel girone C della serie B1 femminile, che non si era potuta disputare domenica 9 perché due fisioterapisti del Torri erano risultati positivi, e al contempo erano venuti a contatto con almeno otto atlete. Nel team vicentino tutto è rientrato, tanto che le due società hanno trovato l’accordo per giocare questo sabato. Le atlete del presidente Sergio Longhi si trovano al comando a quota 24 insieme a Vivigas Arena Castel d’Azzano, mentre le vicentine sono ultime con un solo punto all’attivo. L’obiettivo è quello di tornare subito alla vittoria e ritrovare velocemente il ritmo partita, dopo lo stop deciso dalla Fipav per l’aumento esponenziale dei contagi. In questo testacoda le atlete del team collinare non dovranno prendere alla leggera le vicentine, che da poco tempo non sono più allenate da Andrea Cestari. Il tecnico si è dimesso a inizio anno per problemi personali.