Basket serie A2 f – Cortese: “Staff, grande vittoria con la Fortitudo. Adesso non fermiamoci”

Mantova Nemmeno il tempo di gioire per aver ottenuto lo scalpo eccellente della Fortitiudo Bologna, che la Staff deve preparare la gara con San Severo di domani pomeriggio, dove spera di cogliere un’altra vittoria. Giusto però ricordare quanto successo domenica alla GP Arena con i bolognesi, assieme a Riccardo Cortese, con vista su San Severo: «E’ stata una vittoria di prestigio – commenta il capitano – Contro un avversario di blasone. Una gara molto difficile, anche se Bologna mancava di alcuni giocatori perché anche i sostituti sono validi in un roster come il loro. Siamo stati bravi a giocare con grande intensità, anche se nel finale abbiamo sofferto. Ci siamo fatti ingolosire negli ultimi minuti da tiri aperti che non sono entrati e Bologna ci ha teso questa trappola, indovinando canestri difficili. Ma ci deve servire d’esperienza. Per quasi tutta la partita con la difesa abbiamo costruito ripartenze in transizione e abbiamo avuto buone percentuali, sia da due sia da tre punti. Ma ora vogliamo chiudere il cerchio con San Severo, per non vanificare quanto di buono abbiamo fatto, giocando una gara che, sempre partendo dalla solidità difensiva, deve avere la stessa intensità». Domani quindi il recupero sempre alla GP Arena: «Vogliamo ripeterci, anche se probabilmente non ci sarà la cornice di pubblico di domenica. Deve essere un ulteriore step: servono continuità e una buona pallacanestro. Bello anche quello che la società sta facendo per portare sempre più gente al palazzetto. Tornando alla partita con Bologna, il poter ruotare 10 giocatori in campo ci ha permesso di mantenere costante il livello di aggressività in difesa, mentre Bologna ha avuto meno rotazioni». Il capitano analizza nei dettagli l’avversaria di domani, San Severo: «E’ una squadra con giocatori di categoria e non dobbiamo assolutamente sottovalutarla. Ha pedine importanti come gli americani Wilson e Daniel e gli italiani Fabi e Bogliardi. Daniel è un 5 atipico. San Severo sarà un avversario ostico, ma puntiamo a scalare ancora la classifica perché giochiamo in casa e abbiamo già affrontato quasi tutte le formazioni che ci precedono. Ovviamente non dobbiamo pensare di aver già vinto prima di scendere in campo. Ci sarà tanto equilibrio». Il match con San Severo si gioca domani alle 17. Sergio Martini