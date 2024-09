Sisam, arriva la fine di un’era: Ogliosi si dimette dopo 20 anni

CASTEL GOFFREDO – Fine di un’epoca: dopo 20 anni (sette mandati) nel corso dei quali ha mantenuto l’incarico in modo consecutivo, ieri Giampaolo Ogliosi ha dato le dimissioni da presidente di Sisam e da tutti i ruoli ad esso connessi, ovvero consigliere delegato di Sicam e vicepresidente di Mantova Ambiente. Ogliosi ha comunicato le proprie dimissioni a tutti i sindaci dell’Alto Mantovano, dove la multiutility opera, comunicando la propria decisione.

Di pari passo, insieme alle dimissioni di Ogliosi, anche le dimissioni dei componenti dei vari consigli d’amministrazione: quello appunto di Sisam, composto dal sindaco di Guidizzolo Stefano Meneghelli e dall’assessore comunale di Solferino Sabina Sinini, e quello di Sicam, composto dall’ex consigliere comunale di Asola Marco Malcisi e dal consigliere comunale di Casalmoro Luana Rodini. Già per il prossimo 10 ottobre è stata convocata l’assemblea dei Comuni soci nel corso della quale dovrebbe – in teoria – venire eletto un nuovo consiglio di amministrazione e scelto un nuovo presidente.

Una sorta di terremoto che lascia senza guida la società castellana che gestisce l’acqua in quasi tutto l’Alto Mantovano. A monte della decisione di Ogliosi, come spiega una nota rilasciata ieri dalla multiutility, due ragioni: l’arrivo di numerosi nuovi sindaci dopo le elezioni dello scorso giugno, e l’approssimarsi della scadenza della gestione degli impianti. In particolare sarebbe questo un punto, per così dire, critico: da tempo ormai c’è infatti in ballo il progetto di gestore unico in tutta la provincia di Mantova (al momento ci sono Sisam, Aqa e Aimag). La trattativa, se così la si può chiamare, sarebbe in una fase di leggero stallo e, tra gli altri anche per questo motivo, Ogliosi avrebbe deciso di fare un passo indietro. Dal canto suo l’ormai ex presidente avrebbe lavorato per tentare di mantenere quanto più possibile Sisam, azienda che ha condotto per due decenni. Il successore potrebbe quindi essere chiamato a traghettare la multiutility verso una fusione in direzione del gestore unico.

Come noto Sisam gestisce tutti i comuni dell’Alto Mantovano: da Goito a Ponti a Casalromano passando per Rodigo, esclusi Acquanegra e Castiglione.