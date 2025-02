Truffa e sostituzione di persona: 32enne siciliano denunciato dai carabinieri

PORTO MANTOVANO I Carabinieri della Stazione di Porto Mantovano, impegnati in attività di prevenzione e contrasto alle truffe, hanno recentemente concluso un’indagine che ha portato alla denuncia di un truffatore all’Autorità Giudiziaria.

L’operazione rientra in un ampio piano di controllo e monitoraggio finalizzato a contrastare le frodi, anche di natura informatica, che continuano a colpire i cittadini, soprattutto tramite piattaforme online.

L’indagine ha avuto inizio a seguito della denuncia presentata nel mese di febbraio da un cittadino 63enne di Porto Mantovano, che ha raccontato di essere stato vittima di un sofisticato raggiro.

L’uomo aveva acquistato un set da DJ, marca Pioneer, pubblicizzato sulla piattaforma di e-commerce “AliExpress”. Dopo aver effettuato il pagamento di 480 euro tramite bonifico bancario, la vittima ha atteso invano l’arrivo del pacco, capendo così di essere stato ingannato.

Il venditore, poi risultato essere in ipotesi accusatoria l’autore della truffa, avrebbe continuato a perpetrare il raggiro mettendo in atto una seconda truffa. Fingendosi un operatore delle dogane, avrebbe contattato il denunciante, al quale avrebbe fatto presente che per sbloccare la spedizione del prodotto acquistato, sarebbe stato necessario un ulteriore pagamento di 720 euro.

A seguito della denuncia, i Carabinieri hanno avviato un’indagine approfondita, svolgendo accurati accertamenti bancari e telematici. L’analisi dei conti correnti coinvolti e dei numeri di cellulare utilizzati dal presunto truffatore, hanno consentito di risalire all’identità del reo, che risultava già censito per analoghi altri reati. Dopo aver raccolto tutti gli elementi probatori, il presunto truffatore, un 32enne della provincia di Trapani, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria, che ora procederà con le dovute azioni legali.

Questo caso si inserisce in un ampio piano di monitoraggio e prevenzione delle truffe che vede i Carabinieri di Porto Mantovano impegnati da tempo. Le truffe online sono una delle minacce più insidiose per la sicurezza economica dei cittadini, e i militari continuano a vigilare per tutelare i consumatori da queste frodi. I Carabinieri invitano, infatti, la cittadinanza a prestare particolare attenzione quando si effettuano acquisti tramite internet, raccomandando di verificare sempre l’affidabilità dei venditori e di diffidare da richieste di pagamenti aggiuntivi o non giustificati.

L’Arma dei Carabinieri ribadisce anche l’importanza della denuncia in caso di sospetto di truffa, sottolineando che ogni segnalazione contribuisce a prevenire e contrastare questo tipo di crimine. In particolare, gli utenti di piattaforme di e-commerce devono essere sempre più consapevoli dei rischi e adottare comportamenti cautelativi, come il controllo delle recensioni e l’utilizzo di metodi di pagamento sicuri.