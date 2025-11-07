“Tütt el mond l’è paes”, lo spettacolo sabato a Goito

Goito Prosegue a Goito la terza edizione della rassegna di teatro dialettale “Tùtt el mond l’è paes”. Sabato infatti, con inizio alle 20.45 sarà portata in scena, nel teatro dell’oratorio S. Luigi Gonzaga, dalla compagnia I Bagai di Bagnolo San Vito la commedia dal titolo “Al signor in dl’ort”. Una parodia di un vecchio detto che spesso è utilizzato ancora oggi per sottolineare come vi sia qualcuno che creda nella possibilità di trovare un tesoro in una situazione del tutto normale.

La rassegna ancora una volta è ideata e promossa dalla Parrocchia di Goito e nello specifico dall’Unità Pastorale Madonna della Salute con la collaborazione dell’Anspi ed il patrocinio del Comune. L’appuntamento inaugurale ha ottenuto ampi consensi come del resto tutte le proposte inserite nella locandina della passata edizione. La tradizione popolare testimoniata attraverso le commedie dialettali vanta anche nella città di “Sordello” numerosi estimatori per questo in molti si ritrovano al teatro dell’oratorio per divertirsi attraverso le storie tragicomiche raccontate nelle varie commedie proposte di volta in volta.