Calcio Terza Categoria – Il Segnate vuole tornare grande

SAN GIACOMO DELLE SEGNATE Martedì sera è stato presentato l’organico del Segnate, ancora impegnato in Terza categoria. L’organico per questa stagione sarà affidato a Marcello Pozzi, che dopo qualche anno di assenza torna ad allenare una compagine impegnata nei tornei Figc. Sono 25 gli atleti a sua disposizione: martedì sera erano assenti giustificati Singh, Okwa, Ballista e Mendetta; «L’obiettivo è quello di migliorare il rendimento della precedente stagione – ricorda il dirigente Augusto Benazzi -. Speriamo di essere all’altezza della bagarre play off. Abbiamo allestito una buona squadra che potrà sicuramente dire la sua, ma la concorrenza, anche quest’anno, sarà molto agguerrita».